Polizei vereitelt Brandanschlag auf Synagoge in der Normandie

Rouen: Die französische Polizei hat heute Morgen einen Anschlag auf eine Synagoge vereitelt. Im Zentrum von Rouen in der Normandie hatte ein Mann offenbar versucht, die Synagoge in Brand zu setzen. Die Polizei wurde alarmiert, weil Rauch aus dem Gebäude aufstieg. Vor Ort stürmte ein mit einem Messer und einer Eisenstange bewaffneter Mann auf die Beamten zu. Ein Polizist eröffnete das Feuer und erschoss den Angreifer. Antisemitische Straftaten haben in Frankreich seit Beginn des Gaza-Krieges stark zugenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2024 14:00 Uhr