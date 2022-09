Polizei und Sanitäter sprechen von ruhigem Wiesn-Auftakt

Nachrichtenarchiv - 18.09.2022 14:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Festleitung hat sich zufrieden mit dem Auftakt des Oktoberfestes gezeigt. Gestern Abend waren ihr zufolge alle großen Zelte voll. Auch die Schausteller freuen sich nach eigener Aussage darüber, dass schon viele Familien die Fahrgeschäfte besucht haben. Die Polizei erklärte, bisher sei es relativ ruhig. Sie berichtet von kleineren Einsätzen wegen Schlägereien und Diebstahls sowie einer Festnahme wegen eines sexuellen Übergriffs. In der Sanitätsstation wurden gestern insgesamt rund 300 Patienten behandelt, bei der letzten Wiesn waren es am ersten Tag mehr als 500. Am Vormittag waren bei kühlem und regnerischem Wetter 60 Gruppen von Trachtlern und Schützen mit insgesamt 9000 Teilnehmern durch die Münchner Innenstadt zur Festwiese gezogen. Dort gab es für sie dann erstmal eine Brotzeit im Warmen und Trockenen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.09.2022 14:30 Uhr