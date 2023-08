Polizei und Feuerwehr ziehen Bilanz des Unwetters in Bayern

Passau: Nach den Unwettern im Freistaat hat die Polizei in Niederbayern Bilanz gezogen. In der Gemeinde Salzweg im Landkreis Passau brannte nach einem Blitzeinschlag ein Einfamilienhaus ab. Der Besitzer erlitt bei Löschversuchen leichte Verletzungen. Insgesamt war die niederbayerische Polizei 120 mal im Einsatz. Es gab Überschwemmungen, vollgelaufene Keller und Schäden an Strom- und Telefonleitungen. Weiter Westlich im schwäbischen Kissing bei Augsburg wurden bei den Gewittern zwölf Menschen verletzt. Sie hatten versucht, ein Festzelt aufzubauen und wurden von einer Sturmböe erfasst. Außerdem musste eine Seniorenresidenz geräumt werden, weil der Sturm das Dach hinweggefegt hatte. Auch in Oberbayern wüteten gestern schwere Gewitter. In Bad Bayersoien im Landkreis Garmisch-Partenkirchen wurde der ganze Kurort verwüstet.

