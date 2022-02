Polizei trägt Trauerflor für erschossene Kollegen in Kusel

EU-Impfzertifikate ohne Booster ab heute nur noch rund neun Monate gültig

Brüssel: Reisen ohne Booster-Impfung in der EU ist ab heute deutlich schwieriger. Die EU-Impfnachweise sind künftig ohne Auffrischungsimpfung nur noch 270 Tage, also rund neun Monate, gültig. Danach werden Menschen ohne Booster wie Ungeimpfte behandelt, wenn sie in andere EU-Länder reisen. Sie brauchen also einen aktuellen negativen Test oder müssen in Quarantäne, wenn die Regeln des Reiselandes das verlangen. - Trotz hoher Infektionszahlen hebt Dänemark heute als erstes EU-Land praktisch alle Corona-Beschränkungen auf. Ab sofort gilt dort keine Maskenpflicht mehr, auch müssen keine Nachweise über eine Impfung, Genesung oder einen negativen Test mehr erbracht werden, Bars und Clubs haben wieder geöffnet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2022 06:00 Uhr