Polizei sucht weiter nach Ex-RAF-Terroristen Garweg und Staub

Berlin: Bei der Fahndung nach den zwei ehemaligen RAF-Terroristen Garweg und Staub hat es in der Hauptstadt in der Früh einen weiteren Polizeieinsatz gegeben. Wie das federführende Landeskriminalamt Niedersachsen mitteilte, wurde wieder ein Objekt in Friedrichshain durchsucht. Ob es sich dabei erneut um eine Wohnung handelt, ist nicht klar. Weitere Angaben wurden bislang nicht gemacht. Bereits gestern waren in demselben Stadtteil eine Wohnung und ein Bauwagen-Gelände durchsucht worden. Garweg und Staub sollen zusammen mit der vor einer Woche in Berlin gefassten Klette bewaffnete Raubüberfälle begangen haben, um ihr Leben im Untergrund zu finanzieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2024 08:00 Uhr