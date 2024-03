Polizei sucht weiter nach Ex-RAF-Terroristen Garweg und Staub

Berlin: Bei der Fahndung nach den zwei ehemaligen RAF-Terroristen Garweg und Staub hat es in der Hauptstadt einen weiteren Polizeieinsatz gegeben. Wie das federführende Landeskriminalamt Niedersachsen am Abend mitteilte, durchsuchten Beamte eine Wohnung in Berlin-Friedrichshain. Festnahmen gab es demnach nicht. Zuvor hatte die Polizei in demselben Stadtteil ein Bauwagengelände durchsucht. Die Ermittler vermuten, dass Garweg hier gewohnt hat. Ein Wohnwagen wurde beschlagnahmt. Der ehemalige RAF-Terrorist soll zusammen mit Staub und der vor einer Woche in Berlin gefassten Klette bewaffnete Raubüberfälle begangen haben, um ihr Leben im Untergrund zu finanzieren. Alle drei gehörten der dritten Generation der früheren Terrororganisation Rote Armee Fraktion an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2024 06:00 Uhr