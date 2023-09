Polizei sucht nach Handy des toten 14-Jährigen in Lohr am Main

Lohr am Main: Nach dem Tod eines 14-Jährigen in Unterfranken ermittelt die Polizei weiter zu Motiv und Ablauf der Bluttat. Derzeit wird am Tatort, einem Schulgelände in Lohr am Main, nach dem Handy des Opfers gesucht, auch mit Spürhunden. Die Polizei hofft, aus Chats, Fotos und Videos zu erfahren, in welcher Beziehung der Getötete und der Tatverdächtige zueinander standen. Gegen den ebenfalls 14-Jährigen wurde gestern Haftbefehl erlassen. Er soll seinen Mitschüler mit einer Schusswaffe getötet haben. Die Polizei hat inzwischen eine Pistole in der Wohnung des Verdächtigen sichergestellt.

