Polizei sucht bei Leuchtenberg nach mutmaßlichem Schleuser

Meldungsarchiv - 18.06.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Leuchtenberg: Die Polizei sucht im Landkreis Neustadt an der Waldnaab nach einem mutmaßlichen Schleuser: Ein Streifenwagen des Zolls hatte am Vormittag auf der A6 ein Auto mit polnischer Zulassung kontrolliert. Der Fahrer flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit. An der Ausfahrt Leuchtenberg kam der Wagen von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete auf dem Dach. Der Fahrer flüchtete, die Insassen – drei Kinder und zwei Erwachsene aus der Türkei – blieben zum Teil schwerst verletzt zurück.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2023 16:00 Uhr