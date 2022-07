Polizei stuft Amoklauf von Kopenhagen nicht als Terroranschlag ein

Nachrichtenarchiv - 04.07.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kopenhagen: Nach den Schüssen in einem Einkaufzentrum in der dänischen Hauptstadt geht die Polizei nicht von einem terroristischen Hintergrund aus. Laut dem zuständigen Chefinspekteur gibt es keine Hinweise in den Ermittlungen, Dokumenten oder Zeugenaussagen, die darauf hindeuten könnten. Der mutmaßliche Täter soll wahllos auf Passanten geschossen haben. Hinweise auf weitere Mittäter gebe es nicht, so die Beamten. Die Polizei hatte nach der Tat einen 22-jährigen Mann festgenommen. Er soll in psychiatrischer Behandlung gewesen sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.07.2022 11:00 Uhr