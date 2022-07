Polizei stuft Amoklauf von Kopenhagen nicht als Terroranschlag ein

Nachrichtenarchiv - 04.07.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kopenhagen: Nach den tödlichen Schüssen in einem Einkaufzentrum in der dänischen Hauptstadt wurde ein Verdächtiger festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich um einen 22-jährigen Dänen. Sein Motiv ist noch unklar. Der Polizeichef von Kopenhagen erklärte, der Verdächtige sei den Behörden "peripher bekannt". Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann ein Einzeltäter ist. Einen terroristischen Hintergrund sehen sie derzeit nicht. Gestern Nachmittag starben bei dem Angriff drei Menschen, mehrere wurden verletzt. Drei davon befänden sich in lebensgefährlichem Zustand. Laut Augenzeugenberichten brach Panik unter den Besuchern des Einkaufszentrums aus.

