Polizei startet neue Suchaktion im Fall "Maddie"

Lissabon: Rund 18 Jahre nach dem Verschwinden des britischen Mädchens Madeleine McCann hat die Polizei in Portugal eine neue Suchaktion gestartet - auf Initiative der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Bis Freitag wird in der Nähe des Ortes ermittelt, wo Maddie 2007 verschwunden war. Die Ermittler vermuten, dass die damals Dreijährige entführt und ermordet wurde. Eine Leiche wurde jedoch nie gefunden. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig verdächtigt den Deutschen Christian B., ein mehrmals vorbestrafter Sexualstraftäter. Er soll sich über Jahre hinweg immer wieder in Portugal aufgehalten haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2025 07:00 Uhr