Polizei startet Großrazzia gegen Geldwäsche

Mit einer Großrazzia in fünf Bundesländern sind Ermittler gegen Geldwäsche vorgegangen. Wie die Polizei Göttingen und die Staatsanwaltschaft Kassel mitteilten, gab es insgesamt 18 Durchsuchungen - unter anderem in Hannover, Hamburg und im Raum Göttingen. Der Inhaber eines Autohauses in Kassel wurde festgenommen. Mehrere Beschuldigte stehen im Verdacht, illegal erworbenes Geld über das Autohaus in Kassel gewaschen zu haben. Der Verdacht haben sich bei den Razzien erhärtet, hieß es.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.06.2025 01:00 Uhr