Polizei spricht von zunehmendem Aufwand bei Terrorabwehr

Berlin: Die Polizei setzt derzeit einen Schwerpunkt ihrer Arbeit auf die Verhinderung von islamistischen Terrorangriffen. Dem Bundesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei zufolge, versuchen unter anderem Akteure aus der Szene des IS, Anhänger zu mobilisieren und zu radikalisieren. Am stärksten gefährdet seien jüdische Einrichtungen, aber auch Weihnachtsmärkte würden mit doppelt so viel Personal geschützt, so Kopelke im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Gestern hatten Ermittler zwei Jugendliche festgenommen, die im Verdacht stehen, einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt geplant zu haben. Innenministerin Faeser und Verfassungsschutzpräsident Haldenwang warnten vor einer steigenden Gefahr durch islamistischen Terror in Folge des Gaza-Kriegs.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2023 08:00 Uhr