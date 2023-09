Polizei spricht von friedlichem Oktoberfest-Auftakt

München: Nach einigen Pannen rund um den ersten Wiesn-Tag ist heute Vormittag der großen Trachten- und Schützenumzug zum Oktoberfest planmäßig verlaufen. Rund 9.500 Teilnehmer zogen durch die Innenstadt zur Festwiese und in die Zelte. Auf dem Festgelände hatte es gestern bereits zwei Achterbahn-Pannen gegeben. In einem Fahrgeschäft wurden neun Menschen verletzt, in einem anderen mussten etwa 20 Personen über Leitern aus einem steckengebliebenen Wagen gerettet werden. Bei einer Schlägerei in einem Festzelt wurde eine Bedienung, die den Streit schlichten wollte, mit einem Maßkrug niedergeschlagen und am Kopf verletzt. Insgesamt sprach die Polizei aber trotzdem von einem friedlichen und fröhlichen Auftakttag. Sie nahm aber auch schon eigens zur Wiesn angereiste Taschendiebe aus dem Ausland fest.

