Polizei spricht von elf Toten nach Schüssen in Schweden

Örebro: Nach den tödlichen Schüssen in einer Schule in Schweden laufen die Ermittlungen. Die Polizei spricht inzwischen von elf Toten und mehreren Verletzten. Auch der mutmaßliche Täter ist tot. Medienberichten zufolge handelt es sich um einen 35 Jahre alten Mann, der bisher nicht mit Straftaten aufgefallen war. Der Verdächtige soll gestern in einem Bildungszentrum mit einer Jagdwaffe um sich geschossen haben. In der Einrichtung in Örebro, rund 200 Kilometer westlich von Stockholm, können Erwachsene ihren Abschluss nachholen. Das Motiv des Täters ist unklar. Die Ermittler gehen derzeit aber nicht von Terrorismus oder Bandenkriminalität aus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.02.2025 02:00 Uhr