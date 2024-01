Polizei spricht von 100.000 Teilnehmern an Bauern-Protesten in dieser Woche

München: In Bayern geht die Polizei davon aus, dass in dieser Woche mehr als 100.000 Menschen an den Protesten der Bauern gegen die Politik der Bundesregierung teilgenommen haben. Allein im Freistaat wurden mehr als 700 Kundgebungen gezählt. Auch heute beteiligten sich wieder viele Landwirte an den Protesten. Die größte bayerische Demonstration fand in Nürnberg statt. Dort versammelten sich offiziellen Angaben zufolge rund 5.000 Menschen, viele von ihnen waren mit ihren Traktoren angereist. An der Kundgebung nahm auch Ministerpräsident Söder teil, der sich solidarisch mit den Landwirten erklärte. Auf der Münchner Theresienwiese fand eine Demo statt, zu der die Spediteure aufgerufen hatten. Ihr Protest richtete sich gegen die Erhöhung der LKW-Maut. Auf der Kundgebung sprach unter anderem Wirtschaftsminister Aiwanger.

