Polizei: Sprengung von Hochhausruine in Florida steht kurz bevor

Miami: Nach dem Teileinsturz eines Wohnkomplexes im US-Bundesstaat Florida, soll der noch stehende Gebäudeteil gesprengt werden. Die Ruine sei instabil und gefährlich, sagte die Bürgermeisterin des Bezirks. Der noch stehende Gebäudeteil soll so gesprengt werden, dass er in sich zusammensackt. Danach gehen der unterbrochene Such- und Rettungseinsatz weiter. Bisher sind in den Trümmern 24 Tote geborgen worden. Mehr als 120 Menschen werden immer noch vermisst.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.07.2021 03:00 Uhr