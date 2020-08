Polizei sichert Quarantäne in Mamming

Nachrichtenarchiv - 04.08.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mamming: Nach dem Anstieg von Corona-Infektionen in einer Konservenfabrik ist Bereitschaftspolizei vor Ort, um die Einhaltung der Quarantäne sicherzustellen. Das hat das Landratsamt Dingolfing dem BR auf Nachfrage bestätigt. Von den 166 positiv getesteten Saisonarbeitskräften, es sind vorwiegend jüngere Frauen, ist der Behörde zufolge noch eine infizierte Person in stationärer Behandlung im Krankenhaus. Zuerst war das Coronavirus in Mamming auf einem Gurkenanbaubetrieb entdeckt worden, jetzt häufen sich die Fälle in der nahegelegenen Konservenfabrik. Beide Betriebe haben Geschäftsbeziehungen und arbeiten hauptsächlich mit Saisonarbeitskräften aus dem Ausland. Die Tests bei Mamminger Bürgern sind bisher alle negativ ausgefallen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2020 14:00 Uhr