Polizei setzt Räumung von Lützerath fort

Nachrichtenarchiv - 13.01.2023 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Erkelenz: Die Polizei setzt die Räumung des Orts Lützerath im Rheinischen Braunkohlerevier fort. Mehr als 300 Demonstranten haben den Weiler nach Polizei-Angaben bis gestern Abend verlassen. Aber noch immer haben sich Klima-Aktivisten in Gebäuden, aber auch in unterirdischen Gängen verschanzt. Einige von ihnen bewarfen Beamte erneut mit Feuerwerk, Steinen und Farbbeuteln. Am Morgen blockierten rund 30 Demonstranten ein Tor der Konzernzentrale des Energiekonzerns RWE in Essen. Sie fordern den Stopp des Polizei-Einsatzes in Lützerath. RWE will das Dorf abbaggern, um darunter liegende Braunkohle zu fördern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.01.2023 11:00 Uhr