Polizei schießt in Altenerding bewaffneten Mann an

Altenerding: Polizisten haben am Abend am S-Bahnhof einen bewaffneten Mann angeschossen. Nach Polizeiangaben hat der 31-Jährige die durch einen Notruf herbeigeholten Beamten mit einem Messer bedroht. Als er die Waffe auf Aufforderungen und mehrere Warnschüsse hin nicht weglegte und auf die Polizisten zuging, schoss ein Beamter auf die Beine des Mannes. Dadurch wurde dieser am Oberschenkel verletzt und kam nach einer Erstversorgung ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht. Der «Münchner Merkur» berichtet unter Berufung auf Zeugen, die Polizisten seien über das Führerhaus in die S-Bahn eingedrungen, um den Bewaffneten zu stoppen. Nach Angaben der Deutschen Bahn war die Strecke zwischen Markt Schwaben und Erding für die S2 dreieinhalb Stunden lang gesperrt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2025 05:00 Uhr