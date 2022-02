Polizei schießt auf Randalierer in Gunzenhausen

Nachbarländer der Ukraine bereiten sich auf Flüchtlingsströme vor

Kiew: Seit gestern sind Tausende Ukrainer in die direkten Nachbarländer Polen, Ungarn, Slowakei, Rumänien und die Republik Moldau geflüchtet. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks sind innerhalb der Ukraine bereits 100.000 Menschen auf der Flucht. Alle Anrainerstaaten bereiten sich vor, auch in den kommenden Tagen Menschen aus der Ukraine aufzunehmen. Es sollen weitere Aufnahmestellen direkt an den Grenzen errichtet werden. UN-Generalsekretär Guterres kündigte eine Soforthilfe für Opfer des Konflikts in Höhe von umgerechnet 18 Millionen Euro an. Auch die Weltbank bereitet nach Angaben von Präsident Malpass eine zügige Auszahlung an die Ukraine vor. Die Rede ist von umgerechnet etwa 312 Millionen Euro.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2022 10:00 Uhr