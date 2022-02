Polizei schießt auf einen Randalierer in Gunzenhausen – 47-Jähriger stirbt

Nachrichtenarchiv - 25.02.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Gunzenhausen: In Mittelfranken hat die Polizei auf einen 47-jährigen Mann geschossen, weil er Einsatzkräfte angegriffen haben soll. Er starb kurz darauf im Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei war eine Streife zu einem Grundstück in Gunzenhausen gerufen worden, auf dem der Mann randaliert haben soll. Zudem brannte es in dessen Haus, weshalb auch die Feuerwehr anrückte. Dann soll der 47-Jährige mit einem Messer auf die Einsatzkräfte losgegangen sein. Weil sich der Angreifer auch durch Pfefferspray nicht abhalten ließ, gaben die Beamten die Schüsse ab. Derzeit untersucht die Spurensicherung den Vorfall.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2022 08:00 Uhr