Polizei schießt auf einen Randalierer in Gunzenhausen – 47-Jähriger stirbt

Ukrainische Regierung meldet Raketenbeschuss Kiews

Kiew: Am zweiten Tag des russischen Angriffs rückt die ukrainische Hauptstadt in den Mittelpunkt des Kriegsgeschehens. Nach Angaben des Innenministeriums wird Kiew mit Marschflugkörpern und ballistischen Raketen beschossen. Die russische Seite bestätigt das bisher nicht. Der ukrainische Außenminister Kuleba schrieb auf Twitter, das letzte Mal, dass Kiew Ähnliches erlebt habe, sei 1941 gewesen, als die Hauptstadt von Nazi-Deutschland angegriffen worden war. Die Stadtverwaltung Kiews teilte in den sozialen Medien mit, dass ein mehrstöckiges Wohnhaus von einer Rakete getroffen wurde. Augenzeugen berichten von mehreren Explosionen in der Stadt. Der Präsident der Ukraine, Selensky, sprach in der Nacht davon, dass russische Soldaten innerhalb weniger Stunden bis in den Großraum Kiew vorgerückt seien. Selensky stellte klar, in Kiew bleiben zu wollen, auch wenn der Feind ihn zur Zielscheibe Nummer Eins erklärt habe. Nach seinen Angaben will Russland Kiew einnehmen und die Regierung stürzen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2022 07:00 Uhr