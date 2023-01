Polizei riegelt Haus von Attentäter in Ost-Jerusalem ab

Kurzmeldung ein/ausklappen Scholz schlägt Bogen von argentinischer Militärdiktatur zum Iran

Buenos Aires: Bei seinem Besuch in Argentinien hat Bundeskanzler Scholz der Tausenden Opfer der Militärdiktatur von 1976 bis 1983 gedacht - und dabei einen Bogen zum Vorgehen gegen Demonstranten im Iran geschlagen. An einer Gedenkstätte am Rio de la Plata in Buenos Aires sagte Scholz, er müsse unmittelbar an die jungen Leute denken, die jetzt im Iran getötet werden, wenn sie sich für ihre Freiheit und für ein besseres Leben einsetzen. Während der Militärdiktatur in Argentinien wurden Schätzungen zufolge zwischen 7.000 und 30.000 Menschen getötet. Scholz betonte, was damals in Argentinien passiert sei, sei eine Mahnung, Freiheit nicht für etwas Selbstverständliches zu halten.

