Polizei registriert nur einzelne Verstöße gegen Corona-Regeln

Nachrichtenarchiv - 12.04.2020 18:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die meisten Menschen in Bayern halten die Ausgangsbeschränkungen nach Einschätzung der Polizei auch am Osterwochenende ein. Parks und Grünanlagen seien voll mit Spaziergängern und Radfahrern. Die Menschen würden aber Abstand halten. Gestern Abend musste die Polizei mehrfach einschreiten. In Unterfranken schrieben die Beamten insgesamt 185 Anzeigen. Die Polizisten lösten Grillpartys auf, stoppten Bootsfahrer und erwischten den Kunden eines Tattoo-Studios. in Bayreuth wurde ein 18-Jähriger festgenommen, der schon mehrmals gegen die Ausgangsbeschränkung verstoßen hatte. In Schwaben wurden 136 Verstöße aufgenommen. In München musste ein Supermarkt geräumt werden, weil zu viele Menschen in dem Gebäude waren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.04.2020 18:30 Uhr