Polizei rechnet für Montag mit massiven Verkehrsbehinderungen

München: Wegen der geplanten Aktionswoche des Bauernverbands wird am Montag auch in Bayern in einigen Städten mit größeren Einschränkungen im Straßenverkehr gerechnet. Laut dem Deutschen Bauernverband ist unter anderem eine Kundgebung in München geplant. Nach Angaben der Stadt Ingolstadt werden allein in der Region Ingolstadt bis zu 2.000 Traktoren und Lastwagen zu diversen Protestfahrten und Korsos erwartet. In Oberfranken gibt es unter anderem Kundgebungen in Bayreuth und Bamberg. Die örtlichen Polizeistationen rechnen mit massiven Behinderungen auch für den Berufs- und Schulverkehr. Das Kultusministerium weist deshalb darauf hin, dass Schülerinnen und Schüler als entschuldigt gelten, wenn sie durch Straßenblockaden und Demonstrationen Schwierigkeiten haben, zum Unterricht zu kommen. Je nach Lage vor Ort seien im Einzelfall auch andere Maßnahmen wie Distanzunterricht möglich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.01.2024 18:45 Uhr