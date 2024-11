Polizei räumt Tesla-Protestcamp in Grünheide

Grünheide: Das Protestcamp gegen den Autobauer Tesla in einem Waldstück in Brandenburg ist komplett geräumt worden. Die Polizei nannte als Begründung Verstöße gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Laut einer Polizeisprecherin haben sich die meisten Demonstranten freiwillig vom Gelände in Grünheide entfernt, einige seien von Bäumen heruntergeholt worden. Die Aktivisten wollten unter anderem verhindern, dass in dem Waldstück nach Bomben und Munition aus dem Zweiten Weltkrieg gesucht wird. Die Initiative "Tesla stoppen" wirft dem US-Elektroautobauer vor, damit seine Werkserweiterung vorzubereiten.

