Polizei räumt nach Ausschreitungen das Augsburger Zentrum

Holetschek kritisiert Verstöße gegen Corona-Auflagen beim EM-Spiel

München: Nach dem Sieg der deutschen Fußball-Elf gegen Portugal gibt es erneut Kritik am Verhalten tausender Fans in der Münchner Arena. Bayerns Gesundheitsminister Holetschek betonte, er finde es fahrlässig, dass schon wieder viele die Maskenpflicht auf den Rängen ignoriert hätten. Holetschek richtete einen Appell an den Deutschen Fußballbund: Der DFB sei nun endgültig aufgefordert, plausibel darzulegen, wie er beim nächsten EM-Spiel am Mittwoch gegen Ungarn die Maskenregeln um- und durchsetzen wolle. Schon beim ersten Gruppenspiel der Deutschen gegen Frankreich hatten in der Münchner Arena nur wenige Zuschauer die vorgeschriebenen FFP2-Masken auf. - Die deutsche Nationalmannschaft steht nach ihrem 4:2-Sieg gegen Portugal jetzt auf Platz zwei in der Gruppe F. Im Abendspiel der Europameisterschaft trennten sich Spanien und Polen 1:1.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.06.2021 09:30 Uhr