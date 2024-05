Polizei räumt besetztes Uni-Gebäude in New York

New York: Ein Großaufgebot der Polizei hat an der Elite-Universität Columbia ein besetztes Hochschulgebäude sowie ein Zeltlager geräumt. Laut dem US-Sender NBC wurden etwa 100 Studenten in Gewahrsam genommen. Die Demonstranten hatten das Vorgehen Israels im Gaza-Krieg kritisiert und Solidarität mit den Palästinensern gefordert. Außerdem verlangten sie von der Hochschule, finanzielle Beziehungen mit Israel zu kappen. Es war bereits der zweite Großeinsatz auf dem Campus. Auch in anderen Bundesstaaten wie Kalifornien, Georgia, North Carolina, Texas und Florida griff die Polizei ein. Seit Beginn der propalästinensischen Studentenproteste wurden in den USA laut Medienberichten mehr als 1.000 Demonstranten vorläufig festgenommen.

