Polizei räumt Baumlager im Forst Kasten

Niedrige Wahlbeteiligung bei Regionalwahlen in Frankreich

Paris: Bei den Regional- und Départementswahlen in Frankreich hat sowohl die Regierungspartei von Präsident Macron als auch der Rassemblement National von Marine Le Pen stark an Zuspruch verloren. In der ersten Runde kommen die Rechtspopulisten nicht über 19 Prozent der Stimmen hinaus, die Kandidaten der Bewegung von Macron sind mit nur gut zehn Prozent weit abgeschlagen. Die meisten Regionen konnte sich das bürgerlich-konservative Lager mit gut 28 Prozent sichern, die Sozialisten kommen auf 16 Prozent der Stimmen, die Grünen auf 13. Die Wahlbeteiligung war so niedrig wie lange nicht mehr. Sie wird in den Hochrechnungen auf höchstens 34 Prozent taxiert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2021 07:00 Uhr