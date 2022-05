Polizei prüft islamistisches Motiv nach Messerangriff in Zug

Nachrichtenarchiv - 13.05.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Herzogenrath: Nach einer Messerattacke in einer Regionalbahn bei Aachen prüfen die Ermittler einen islamistischen Hintergrund. Das teilte Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul mit. Bei dem Täter handele es sich um einen 31-jährigen Mann, der im Irak geboren wurde. Der Mann hatte in der Früh auf mehrere Menschen eingestochen. Mindestens drei Passagiere wurden laut Polizei verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestehe nicht. Ein Beamter der Bundespolizei, der zufällig im Zug war, konnte den Angreifer überwältigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2022 15:00 Uhr