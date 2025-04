Polizei Oberbayern zählt viele Verstöße am "Car-Freitag"

München: Mit einer großangelegten Kontrollaktion ist die Polizei in Oberbayern gestern gegen die sogenannte Autoposer-Szene vorgegangen. Die Beamten zählten über 100 Verstöße und stellten zahlreiche Anzeigen aus, etwa weil Fahrzeuge wegen technischer Umbauten nicht mehr zugelassen waren. Ein Auto wurde sichergestellt. Registriert wurden außerdem 115 Fälle von überhöhter Geschwindigkeit. Liebhaber getunter Autos treffen sich seit Jahren am Carfreitag - geschrieben mit C. In der Vergangenheit wurden andere Verkehrsteilnehmer dabei häufig durch waghalsige Aktionen in Gefahr gebracht.

