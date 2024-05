Polizei nimmt zahlreiche Menschen in Istanbul fest

Istanbul: In der Türkei sind zahlreiche Menschen bei einer Demonstration festgenommen worden. Lokale Medien sprechen von 70 bis 150 Festnahmen, eine offizielle Bestätigung gibt es für diese Zahl nicht. Die Menschen hatten sich anlässlich des Maifeiertages in der Nähe des Taksimplatzes im Istanbuler Stadtzentrum versammelt. Auf dem Platz sind Demonstrationen verboten, die Polizei hatte den Bereich deswegen im Vorfeld großräumig abgesperrt. Es kam zu Zusammenstößen zwischen Protestierenden und Sicherheitskräften, die Polizei setzte Tränengas ein. Der Taksimplatz ist ein symbolisch wichtiger Ort für Gewerkschaften und Opposition, dort hatten Heckenschützen am 1. Mai 1977 auf eine Versammlung mit hunderttausenden Teilnehmern geschossen und viele getötet. Auch die regierungskritischen Gezi-Proteste 2013 nahmen dort ihren Anfang.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2024 16:00 Uhr