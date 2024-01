Polizei nimmt weiteren Verdächtigen nach Terrorwarnung fest

Köln: Im Zusammenhang mit einem möglicherweise geplanten Terroranschlag auf den Kölner Dom hat die Polizei einen weiteren Verdächtigen festgesetzt. Den Angaben zufolge handelt es sich um einen 41-Jährigen. Der Mann sei am Abend in Bochum in Gewahrsam genommen worden. Im Zusammenhang mit dem Terroralarm in Köln hat die Polizei damit insgesamt fünf Verdächtige aufgespürt und festgesetzt. Kurz vor Weihnachten hatte es verstärkt Hinweise auf einen geplanten islamistischen Anschlag auf den Dom gegeben. Die Sicherheitsvorkehrungen zu den Gottesdiensten wurden massiv verschärft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2024 17:00 Uhr