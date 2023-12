Polizei nimmt Verdächtigen nach Diebstahl des neuen Banksy-Werks fest

London: Nach dem Diebstahl eines neuen Werks des Street-Art-Künstlers Banksy ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Wie die Behörden mitteilten, befindet sich der Mann in Polizeigewahrsam und die Ermittlungen dauern an. Die Installation - ein Stoppschild, an dem an Kampfdrohnen erinnernde Miniaturflugobjekte angebracht wurden - hatte Banksy im Südosten Londons angebracht. Weniger als eine Stunde, nachdem der Künstler das Werk beim Online-Dienst Instagram veröffentlicht hatte, wurden zwei Männer von Zeugen dabei gefilmt, wie sie das Verkehrsschild abmontierten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2023 06:00 Uhr