Polizei nimmt Verdächtigen fest nach Attacke in Bielefeld

Nach dem Messerangriff vor einer Bar in Bielefeld hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der Mann wurde in Heiligenhaus in der Nähe von Düsseldorf festgesetzt. Dabei war nach Polizeiangaben auch ein Sondereinsatzkommando vor Ort. Die Ermittler sprechen davon, dass es sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um den Angreifer handelt. Ob es der zuvor gesuchte 35-jährige Syrer ist, ist bislang unklar. Durch die Messerattacke in der Nacht zu Sonntag waren in Bielefeld fünf Menschen verletzt worden, vier von ihnen schwer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.05.2025 01:00 Uhr