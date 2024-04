Polizei nimmt Verdächtige nach Einbruch in München-Bogenhausen fest

München: Nach einem Einbruchsdiebstahl mit Millionenschaden Ende März im Stadtteil Bogenhausen hat die Polizei in Ingolstadt drei Tatverdächtige gefasst. Das teilte das Münchner Präsidium mit. Überwachungskameras hatten die Fahnder auf die Spur eines Trios gebracht, das sich in Ingolstadt in eine Pension eingemietet hatte. Die aus dem Ausland angereisten Tatverdächtigen wurden festgenommen und kamen in Untersuchungshaft. Beim dem Einbruch waren Schmuck, Uhren und Handtaschen im Wert von mehr als einer Million Euro gestohlen worden. Die Beute wurde bei der Durchsuchung des Pensionszimmers nicht gefunden.

