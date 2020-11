Polizei nimmt Verdächtige im Zusammenhang mit Kunstdiebstahl im Grünen Gewölbe fest

Nachrichtenarchiv - 17.11.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Knapp ein Jahr nach dem spektakulären Kunstraub im Grünen Gewölbe in Dresden haben Spezialkräfte in Berlin drei dringend Tatverdächtige festgenommen. Nach Angaben der Behörden sollen sie noch im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Im Rahmen einer Großrazzia werden seit den frühen Morgenstunden 18 Objekte durchsucht, darunter Wohnungen, Garagen und Fahrzeuge. Schwerpunkt des Einsatzes ist der Berliner Stadtteil Neukölln. Die mehr als 1.600 Beamten aus mehreren Bundesländern sind auf der Suche nach den gestohlenen Kunstschätzen und Beweismitteln. Im vergangenen November waren zwei Unbekannte über ein vergittertes Fenster in das berühmte Museum in Dresden eingedrungen. Im Juwelenzimmer schlugen sie mit einer Axt eine Vitrine ein und raubten historische Diamanten und Brillanten von unschätzbarem Wert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2020 09:00 Uhr