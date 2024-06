Polizei nimmt Tatverdächtigen im Fall der getöteten Valeriia fest

Prag: Im Fall der getöteten Valeriia aus Döbeln ist in Prag ein Mann festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz teilte mit, dass der 36-Jährige dringend tatverdächtig ist, das Mädchen getötet zu haben. Er ist moldauischer Staatsbürger und soll demnächst nach Deutschland überstellt werden. Vorigen Dienstag war die Leiche der Neunjährigen in einem Waldstück bei Döbeln in Sachsen gefunden worden.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 14.06.2024 17:00 Uhr