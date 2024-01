Polizei nimmt Täter nach Geiselnahme in Ulm fest

Ulm: In der baden-württembergischen Stadt hat es am Abend eine Geiselnahme gegeben. Wie die Polizei mitteilte, konnten Einsatzkräfte diese nach rund eineinhalb Stunden beenden und den Kidnapper festnehmen. Die Geisel blieb unverletzt. Nach Medienberichten ereignete sich die Geiselnahme in einem Café. Zeitweise sollen mindestens vier Menschen in der Gewalt des Mannes gewesen sein. Nach Polizeiangaben wollte er schließlich mit einer Geisel das Gebäude verlassen und flüchten. Nach "Schusswaffengebrauch" seitens der Beamten sei der Mann festgenommen worden, hieß es weiter. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur wurde er schwer verletzt. Bei der Tat soll er mehrere Pistolen und Gewehre dabei gehabt haben. Sein Motiv ist laut Ermittlern unklar.

