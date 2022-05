Nachrichtenarchiv - 19.05.2022 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bremerhaven: An einer Schule in Bremerhaven sind am Morgen Schüsse gefallen. Einer Polizeisprecherin zufolge ist dabei ein Mensch verletzt worden. Ob es sich um ein Kind oder einen Erwachsenen handelt ist unklar. Der mutmaßliche Täter ist der Polizei zufolge bereits festgenommen worden. Weitere Informationen zu dem Vorfall liegen bisher nicht vor.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.05.2022 11:15 Uhr