Polizei nimmt Reemtsma-Entführer fest

23.02.2021 13:45 Uhr

Den Haag: Nach einer Serie von Raubüberfällen in Köln und Frankfurt ist einer der mutmaßlichen Täter in den Niederlanden festgenommen worden. Es soll sich nach Informationen der Deutschen Presseagentur um den Reemtsma-Entführer Thomas Drach handeln. Die Ermittlungsbehörden bestätigten das zunächst nicht. Sie sprachen lediglich von einem aus dem Rheinland stammenden Beschuldigten, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat und nach dem europaweit gefahndet worden war. Schwerbewaffnete Täter hatten 2018 und 2019 drei Geldtransporter in Köln und Frankfurt überfallen, dabei wurden zwei Wachmänner schwer verletzt. Drach war vor neun Jahren aus der Haft entlassen worden und seitdem untergetaucht. Er hatte 1996 den Hamburger Millionär Jan Philipp Reemtsma entführt und damit einen Millionenbetrag erpresst.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.02.2021 13:45 Uhr