Polizei nimmt nach Attacke auf Lokalpolitiker Tatverdächtigen fest

Das Wetter: Wolken, Sonne und vereinzelte Schauer bei höchstens 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag bewölkt mit sonnigen Abschnitten, in Teilen Schwabens länger sonnig. Vereinzelt Schauer, besonders im Norden und Osten Bayerns. Höchstwerte 20 bis 26 Grad. In der Nacht von den Alpen bis ins südliche Niederbayern zeitweise Regen. Tiefstwerte um 12 Grad. In den nächsten Tagen teils sonnig, teils wolkig. Morgen in Alpennähe einzelne Schauer. Höchstwerte 17 bis 25 Grad. Tiefstwerte 14 bis 8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.07.2022 12:00 Uhr