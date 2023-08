Polizei nimmt mutmaßlichen russischen Spion fest

Berlin: Nach der Festnahme eines mutmaßlichen Spions für Russland haben Politiker verschiedener Parteien zu mehr Wachsamkeit aufgerufen. Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann forderte in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe eine genaue Vorabprüfung von Mitarbeitern, die an sensible Informationen kommen. Laut der Grünen-Verteidigungsexpertin Brugger ist das Risiko der Spionage in der Bundeswehr in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Die jüngste Festnahme zeige aber auch, dass die Wachsamkeit zugenommen habe, sagte sie. Die Bundesanwaltschaft hat einen Mitarbeiter des Beschaffungsamtes der Bundeswehr in Koblenz festnehmen lassen. Ihm wird vorgeworfen, für den russischen Geheimdienst tätig gewesen zu sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2023 23:00 Uhr