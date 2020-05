Mutmaßlicher Brandstifter aus dem Landkreis München wurde festgenommen

Nachrichtenarchiv - 07.05.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rosenheim: Die Polizei hat einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Der 47-jährige aus dem Landkreis München soll für mehrere Brände im Oberland verantwortlich sein. Vier Brände im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen und auch ein Brand heute Nacht in Oberbiberg bei München sollen auf das Konto des Mannes gehen. Sein Motiv ist laut Polizeipräsidium Oberbayern Süd noch unklar. Auch ein millionenschwerer Brand gestern an einer Biogasanlage in Reichersbeuern wird dem Tatverdächtigen zugeschrieben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2020 17:00 Uhr