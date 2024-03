Polizei nimmt mutmaßliche Schuleinbrecher in Schwabach fest

Schwabach: Die Polizei hat vier Tatverdächtige festgenommen, die in mehrere Schulen eingebrochen sein sollen. Sie sind zwischen 16 und 19 Jahre alt. Einer von ihnen wurde nach dem jüngsten Einbruch in eine Schwabacher Schule in der vergangenen Nacht festgenommen. In seiner Wohnung fanden die Beamten Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro. Später wurden seine drei mutmaßlichen Komplizen ermittelt. Auch bei ihnen fand die Polizei verdächtige Gegenstände, die aus sieben weiteren Schuleinbrüchen stammen könnten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2024 19:00 Uhr