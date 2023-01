Polizei nimmt Iraner im Ruhrgebiet unter Terrorverdacht fest

Kurzmeldung ein/ausklappen Tausende demonstrieren in Israel gegen neue Regierung

Tel Aviv: Tausende Menschen haben am Abend in Tel Aviv gegen die neue israelische Regierung protestiert. Sie warfen dem Kabinett von Ministerpräsident Netanjahu unter anderem vor, die Demokratie zu gefährden. Die Kundgebung wurde von linken und arabischen Knesset-Abgeordneten unterstützt, auf Plakaten standen Sprüche wie "Die Siedler-Regierung ist gegen mich" oder "Wohnen, Lebensunterhalt, Hoffnung". Netanjahu hatte Ende Dezember nach anderthalb Jahren in der Opposition wieder die Regierungsgeschäfte in Israel übernommen. Er verbündete sich dafür mit ultrarechten und ultraorthodoxen Parteien. Aktuell steht der Regierungschef wegen der geplanten Justizreform in der Kritik. Nach Ansicht der Demonstranten und auch von Experten gefährdet das Vorhaben die Gewaltenteilung im Land und schwächt das Oberste Gericht in Israel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.01.2023 12:00 Uhr