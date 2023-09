Polizei nimmt in Kelheim bewaffneten Mann fest

Kelheim: Ein bewaffneter Mann hat am frühen Abend in der niederbayerischen Stadt für einen Polizeigroßeinsatz gesorgt. Er hielt sich mit einer nicht genauer bezeichneten Schusswaffe im Bereich der Maximilianbrücke in Kelheim auf. Wie eine Polizeisprecherin dem BR sagte, konnte der Mann gegen 18.20 Uhr von Spezialeinsatzkräften am Kleinen Bräugraben festgenommen werden. Verletzt wurde demnach niemand. Für die Öffentlichkeit habe zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden, so die Sprecherin. Die Straßen um den Einsatzort waren zwischenzeitlich großräumig abgesperrt. Der Kleine Bräugraben befindet sich in der historischen Altstadt Kelheims.

