Polizei nimmt im Mordfall von Herrsching Verdächtigen fest

Fürstenfeldbruck: Eine knappe Woche nach dem gewaltsamen Tod eines 74-Jährigen in Herrsching am Ammersee hat die Polizei einen Verdächtigen in Frankreich festgenommen. Wie die Polizei in Fürstenfeldbruck mitteilte, haben französische Spezialkräfte einen 22-Jährigen in einer Wohnung bei Paris gefasst. Demnach sind die Ermittler dem Mann durch Spuren und letztlich durch einen Hinweis aus der Bevölkerung auf die Schliche gekommen. Das Opfer war in seinem Haus in Herrsching erstochen aufgefunden worden. Über das Tatmotiv ist noch nichts bekannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.07.2024 23:00 Uhr