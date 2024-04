Polizei nimmt drei Jugendliche unter Terrorverdacht fest

Düsseldorf: Die Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen haben offenbar eine islamistische Terrorzelle ausgehoben, die aus Jugendlichen bestand. Wie die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf mitteilte, wurden schon am Osterwochenende drei Verdächtige festgenommen. Die Beschuldigten im Alter zwischen 15 und 16 Jahren sollen einen islamistisch motivierten Terroranschlag geplant haben. Sie kamen in Untersuchungshaft. Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei Mädchen und einen Jungen aus Düsseldorf, dem Märkischen Kreis und dem Kreis Soest. Weitere Einzelheiten wollen die Behörden wegen des Alters der Beschuldigten und der laufenden Ermittlungen im Moment nicht bekannt gegeben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.04.2024 09:45 Uhr